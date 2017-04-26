Тирасполь, 26 апреля, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Приднестровье обратится к России за помощью для преодоления последствий снегопада, шквалистого ветра и заморозков, обрушившихся на Приднестровье 20−21 апреля. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ущерб, конечно, есть. Прежде всего он нанесен сельскому хозяйству, лесному фонду, энергетическим предприятиям. Сейчас подсчитывается нанесенный ущерб. Мы обратимся к Российской Федерации за помощью. Речь идет о возможной компенсации нанесенного стихией ущерба в первую очередь сельхозпроизводителям», — сказал глава государства.

По словам президента, стихийное бедствие стало «экзаменом для коммунальных служб и для народа в целом». «Это проверка способности противостоять тому или иному стихийному бедствию. Я считаю, что Приднестровье этот экзамен выдержало», — добавил он.

Красносельский отметил, что из-за стихии было обесточено 43 населенных пункта, десятки тысяч людей остались без электроэнергии. «Но ко вчерашнему дню все восстановлено. Это была большая работа для всех, кто принимал участие в ликвидации последствий стихийного бедствия», — подчеркнул он.

Ущерб, нанесенный республике стихией, на данный момент оценивается в $6 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20−21 апреля на Молдавию и Приднестровье обрушился мощный снегопад, каких, по данным метеорологов, в это время года не бывало с 1955 года. В столиц Молдавии Кишиневе была объявлена введено чрезвычайная ситуация, к преодолению последствий стихии была привлечена армия.