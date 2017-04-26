Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян;
- «Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»;
- Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы;
- Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением;
- Главного военного прокурора России отправили в отставку;
- На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/286