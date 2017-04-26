Санкт-Петербург, 26 апреля, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Депутаты оппозиционных фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга возмутились необходимостью «голосовать вслепую» за корректировку городского бюджета 2017 года в части увеличения субсидий концессионеру по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга также не нашла обоснований этим дополнительным тратам. Однако, как передает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM, большинством голосов поправки в бюджет-2017 все же были приняты в первом чтении.

Assembly.spb.ru Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В соответствии с поправками, доходы Санкт-Петербурга в 2017 году должны составить 487,9 млрд рублей, увеличившись на 3,9 млрд руб. Пропорционально, на 3,9 млрд руб., увеличиваются и расходы — до 557,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета остается на ранее утвержденном уровне 69,8 млрд рублей.

«Мы принципиально не меняем параметры бюджета. В относительном значении изменение расходной и доходной части составляет менее 1%», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, выступая перед парламентариями.

В рамках корректировки по соглашению о создании и эксплуатации ЗСД из городского бюджета будет дополнительно выделено почти 604 млн рублей. Таким образом, в 2017 году город заплатит концессионеру ООО «Магистраль Северной столицы» 5,2 млрд рублей.

«Каковы юридические основания для увеличения выплаты по ЗСД? Если речь идет о соответствующих параметрах и пунктах договора о допсоглашении с концессионерами, то процитируйте эти нормы, поскольку вы их держите в секрете», — попросил депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») вице-губернатора Мокрецова.

«Вы ссылаетесь на пункт 18.1 в скобках «С» и приложение 5 соглашения о государственно-частном партнерстве. Но все-таки о чем идет речь? Мы же должны понимать, откуда берутся вдруг 600 миллионов? Предлагаете бюджетных народных денег потратить и никак не объясняете. Почему мы должны с этим соглашаться? В чем суть вопроса? Что там записано в этих пунктах?» — вторил ему депутат от партии «Яблоко» Михаил Амосов.

Михаил Мокрецов ответил, что цитировать документ не будет, поскольку он слишком большой, но все же попытался объяснить необходимость корректировки.

«Суть простая. В первые годы эксплуатации объекта, пока не вышли на максимальные объемы трафика, чтобы инвестор мог обслуживать кредиты, за которые строил, бюджет взял на себя обязательства производить эти платежи. По истечении определенного ряда лет, когда мы выходим на нормальный трафик, эти обязательства уходят, потому что ЗСД выходит на существование объекта за счет выручки. Сейчас есть точное понимание, что было в пошлом году, поэтому возникла необходимость доплатить», — сказал Мокрецов.

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Две причины, почему партия «Яблоко» выступает против предложенных корректировок бюджета, назвал депутат Борис Вишневский. Первая заключается в отсутствии подобающих пояснительных документов, объясняющих поправки, вторая касается поправок по ЗСД.

«Вместо того чтобы предоставить Заксобранию табличку, где указано, какие расходы ведомственной классификации предлагается увеличить, а какие уменьшить, нам представлена просто новая редакция этого приложения. По опыту знаю, что такая табличка существует. Что помешало дать это депутатам? Или я должен сам вместе с помощниками сравнивать эти сотни страниц по строчкам? Может, это диктуется тем фактором, что никуда не денутся — проголосуют? Может, вы еще что-то меняете, а мы не знаем», — сказал Вишневский.

Позицию партии по ЗСД депутат проиллюстрировал образным сравнением. «Есть известная история о том, как трем слепым показали слона. Один потрогал хобот, второй — уши, третий — сами понимаете что. Потом их попросили описать, как выглядит слон. Каждый стал описывать в меру своих тактильных ощущений. Вот в той части, которая касается Западного скоростного диаметра, нам предлагают голосовать вслепую. О какой, к черту, коммерческой тайне может идти речь, когда говорится о публичных обязательствах города, средствах налогоплательщиков? Избиратели потом спросят, почему вы проголосовали за дополнительные денежки? Вы ответите, что голосовали за пункт, который вы не видели?» — возмутился Вишневский.

Фракция КПРФ в лице Ирины Ивановой также заявила, что не будет поддерживать корректировку бюджета по ряду причин, в том числе поддержав мнение Вишневского по ЗСД.

Против корректировки также проголосовала фракция"Партии роста. По словам ее лидера Оксаны Дмитриевой, это связано с тем, что «после корректировки бюджет имеет все те же недостатки». «А именно: занижение доходной базы за счет неотрегулированности взаимоотношений с инвесторами, завышенный дефицит бюджета и эскалация политики государственного долга… А также целый ряд сомнительных проектов, среди которых основное внимание почему-то уделено ЗСД, хотя там можно найти еще много чего: и проект «Невская ратуша», и проект трамвайной концессии и т.д.», — перечислила она.

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Дмитриева подчеркнула, что помимо ЗСД, практически «по всем остальным из 49 стратегических инвестпроектов даже нет соглашений, хотя это или расходы бюджета, или выпадение из доходов бюджета, потому что земля отдается за бесценок».

«В течение многих лет Законодательное собрание проспало огромные либо выпадающие доходы, либо дополнительные расходы, которые парламент обязан был контролировать. Но если вы после всего выясненного голосуете за бюджет, то санкционируете эти расходы. Если бы хоть раз Законодательное собрание не проголосовало за такие ассигнования, где нет обоснования, нет информации, тут же она была бы представлена. Но стенать на трибуне об отсутствии информации, а потом голосовать за бюджет из года в год — это и есть поощрять эту безнаказанность и не выполнять основной функции парламента в защите средств налогоплательщиков», — заявила Оксана Дмитриева.

Алексей Ковалев недоволен тем, что бюджет выделяет более 600 млн концессионерам ЗСД, но не может добавить средств на социальные статьи.

«Много лет подряд мы занимали позицию, касающуюся увеличения социально направленных статей бюджета. Но вот интересные события сегодня происходят: расходы, которые чрезвычайно нужны городу и горожанам, которые связаны со смертностью от онкологических заболеваний и полностью поддержаны комитетом по здравоохранению, не вошли в корректировку бюджета. Хотя общая сумма составляет на этот год всего 182 млн рублей. Это ни в какое сравнение не идет с выплатами пресловутым концессионерам», — заявил Ковалев.

По его словам, нужно также немногим больше 10 млн рублей на приобретение оборудования на три района города. «Без этого диагностического оборудования умрет несколько тысяч человек», — заявил Ковалев.

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Отметим, что Контрольно-счетная палата Петербурга предложила в целом принять корректировку бюджета в первом чтении. Однако обоснованность трат на ЗСД не была подтверждена из-за отсутствия документов.

«По всем целевым статьям расходов, по которым произведено увеличение, представлены расчёты и обоснования, и даже представлены не требуемые законодательством (впервые за 20 лет моей работы) расчеты по уменьшению расходов. Что касается этого вида увеличения расходов (прим.ред. — расходов на ЗСД), мы написали в нашем заключении, что подтвердить его обоснованность не можем, ибо, как и вы, ни соглашения, ни отчетности партнера мы не видим», — сказала заместитель главы КСП Юлия Русакова.

В итоге 42 депутата Законодательного собрания из 50 проголосовали за принятие поправок в бюджет Санкт-Петербурга на 2017 год в первом чтении.

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Добавим, что на 2018 год доходы городской казны запланированы в размере 516,7 млрд рублей, расходы — 567,8 млрд рублей. Доходы в 2019 году планируются на уровне 561,4 млрд рублей, расходы — 615,6 млрд рублей.

Отметим, в прошлом году дефицит бюджета Петербурга составил 19,9 млрд рублей. Доходы города составили 476,7 млрд рублей. Расходы бюджета достигли 496,5 млрд рублей.