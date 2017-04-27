Екатеринбург, 27 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. В борьбе за губернаторское кресло все эксперты прочат напряженную борьбу между единороссом Евгением Куйвашевым и нынешним председателем городской думы Екатеринбурга Евгением Ройзманом. За разворачивающейся коллизией этих выборов следит корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

ИА REGNUM Резиденция губернатора Свердловской области

Обсуждается вероятность, что Ройзман выдвинет свою кандидатуру от партии «Яблоко». Как считают местные аналитики, проблем с прохождением муниципального фильтра у Ройзмана не возникнет, он известен своей многолетней деятельностью, способностью найти общий язык с почти любой аудиторией, умением доступно излагать свои программы в устных выступлениях и логичных текстах-отчетах.

Евгений Куйвашев в этом смысле сильно отстает от своего соперника, но на его стороне административный ресурс как «Единой России», так и собственный. Однако этот ресурс не дает прочных гарантий победы, что было убедительно показано в 2013 году, когда единый кандидат Яков Силин, представлявший власти Екатеринбурга и Свердловской области, не смог справиться с Евгением Ройзманом. Также против Куйвашева могут быть обращены все недочеты в управлении регионом, который он возглавлял с 2012 года.

Добавляет напряженности интриге этих выборов и то, что, по мнению некоторых политологов, они могут стать прообразом и обкаткой президентской эпопеи — 2018. Если эта версия верна, то, учитывая интерес Москвы, выборы губернатора Свердловской области обещают быть крайне увлекательными.

Подробности читайте в статье: Выборы губернатора Свердловской области: Особенности предстоящих баталий

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