Киев, 27 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Сбыт украинских товаров в Россию значительно улучшает свои показатели. О новостях украинской экономики читайте в статье Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Согласно официальным данным украинской таможни, экспорт в Россию первом квартале 2017 года уже составил $935 млн, превысив аналогичный показатель 2016 года на 44%. В комментариях агентства «Страна.ua» указывается, что особенный интерес проявлен российским покупателем в строительно-арматурном и нефтетрубопроводном секторах.

В то же время поставки в ЕС, с которым объявлена зона свободной торговли, растут в пределах 5%. Поставки растут не только в РФ, но и в Африку, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию — и везде за первый квартал двузначные величины. Этот парадокс предпочитают не освещать официальные СМИ Киева.

В финансовом секторе Украины идет процесс упрощения вывода прибылей за рубеж. С мая порог репатриации дивидендов будет поднят до 5 млн долларов, как следует из сообщения пресс-службы НБУ. Хотя вывоз капитала и так идет ускоренными по сравнению с прошлым годом темпами, достигнув за первый квартал 2017 года 1 млрд долларов, но введение новых правил даст дополнительный импульс этому процессу. Это нововведение можно считать прощальным подарком главы НБУ Валерии Гонтаревой перед ее майской отставкой.

Эти и другие новости украинской экономики собраны в статье: Россия — главный драйвер роста экспорта Украины: обзор экономики

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