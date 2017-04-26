Анкара, 26 апреля, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Верительные грамоты вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, сообщает 26 апреля телеканал «Хабар 24».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган принимает дипломатов из Казахстана

Во время встречи посол Казахстана поздравил Эрдогана от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с одобрением 18 поправок к Конституции Турции по результатам референдума 16 апреля.

В свою очередь, президент Турции заявил, что всегда будет помнить о поддержке Казахстаном турецкого правительства во время неудачной попытки государственного переворота в июле 2015 года, после которой Назарбаев одним из первых посетил Турцию.

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Эрдоган также добавил, что высоко ценит роль Казахстана в мирном урегулировании военного конфликта в Сирии как страну, согласившуюся предоставить площадку в Астане для переговоров всех сторон конфликта.

По словам турецкого президента, членство Казахстана в Совете безопасности ООН играет важную роль для всего тюркского мира.

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Напомним, ранее посол Казахстана в США Ержан Казыханов вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Представители обеих стран договорились развивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям.