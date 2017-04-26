Киев, 27 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Первая особенность майдана головного мозга (МГМ) состоит в том, что это приобретенное заболевание. Не правы те, кто утверждает, что МГМ — это врожденное свойство, увы: отдельные случаи первичного МГМ вызывают споры в экспертных кругах, большинство же эпизодов ясно свидетельствует о его вторичном (то есть не врожденном) характере.

Golos.ua Олег Скрипка

Течение МГМ осложняется воспалением подлости, потерей совести, мутацией чувства собственного достоинства в чувство собственного этнического превосходства. Носитель МГМ страдает от непрерывного когнитивного диссонанса, вызванного необходимостью зарабатывать свой кусок недвижимости на Лазурном Берегу, давая представления в стране-агрессоре.

Будучи отдельной формой русофобии, нацизма и экстремизма, МГМ создает трудности при дифференциальной диагностике, однако множество общих черт с названными расстройствами ставит МГМ в один ряд с ними, с поправкой на местечковость и мелкое пакостничество. Прогноз затруднителен.

Подробнее о читайте в статье: Олег Скрипка как яркое проявление майдана головного мозга

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