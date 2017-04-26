Ташкент, 26 апреля, 2017, 15:24 — ИА Регнум. «Шествие «Бессмертного полка» не состоится по причине того, что в мире в настоящий момент наблюдается сложная политическая обстановка», — отметил собеседник агентства.

Uzb.rs.gov.ru Ташкент. 9 мая 2016

Проведение данной акции 9 мая 2016 года также было отменено властями Узбекистана, организаторам акции было позволено только возложить венки к памятникам.

В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 млн жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В настоящее время в стране проживает более 1,6 тысячи участников войны и около 45 тысяч ветеранов трудового фронта.

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