Киев, 26 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум. «Белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, добрососедства, надежного партнерства». Как сообщает 26 апреля пресс-служба главы украинского государства, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместных мероприятиях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Пресс-служба президента Украины Президенты Украины и Белоруссии у арки над Чернобыльской АЭС

«Для нас чрезвычайно важно, и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надежного партнерства. Подчеркиваю, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит», — считает Порошенко.

По его словам, «белорусский народ поможет украинцам в войне за независимость». «Сегодня против Украины ведется необъявленная война. Мы, украинцы, сейчас боремся за независимость, за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. За освобождение украинского Донбасса и Крыма. Мы снова похоронили тысячи погибших. Опять имеем сотни тысяч вынужденных переселенцев, чья беда является прямым следствием агрессии против Украины. Уверен, что мы вместе укротим и этого демона… Я получил твердое подтверждение и заверения от президента Беларуси. Никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Беларуси и ее опытный и достопочтенный президент Лукашенко Александр Григорьевич», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что Украина высоко ценит дружбу и сотрудничество с Беларусью. «А линия Киев — Минск — это ось добра, дружбы и мира», — уточнил Порошенко.

Напомним, сегодня Украина, Белоруссия и Россия проводят памятные мероприятия по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС. 26 апреля наУкраину прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Президенты Украины и Белоруссии приняли участие в мероприятиях, посвященных 31-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Главы государств почтили память погибших в чернобыльской катастрофе и посетили ряд объектов на ЧАЭС.