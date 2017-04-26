Варшава, 27 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Встреча главы польского МИД Витольда Ващиковского с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном оставила множество вопросов. И не только потому, что сам визит Ващиковского в Вашингтон на удивление скудно освещен прессой (что особенно странно для Польши, акцентирующей свои отношения с США), но и потому, что имеющаяся информация выглядит неоднозначной. С подробностями — обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Большая тройка» в феврале 1945 года в Ялте

Известно, что стороны обсуждали двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, обороны и политики, а также вопросы экономики и энергетики. Судя по сообщению Ващиковского, Польша предлагает своему заокеанскому союзнику общение в многостороннем формате, причем ни один из тут же предлагаемых вариантов не свободен от обременений, будь то «треугольник восточного фланга» (Турция, Польша, Румыния) или северная группа с участием прибалтийских и скандинавских стран.

Вместе с тем склонность новой администрации США к двусторонним соглашениям становится очевидной: президент Трамп и его люди явно не склоняются к многосторонним международным сделкам. Не говоря уж о том, что на карте область интересов США очерчена в пределах Ближневосточного региона и Азии (КНР, КНДР, Япония, Южная Корея), а Польша (как минимум на данный момент) не может обещать своего эффективного участия в актуальных вопросах, связанных с этими регионами.

В чем состоят другие парадоксы и при чем здесь «растущая угроза» со стороны России — читайте в статье: США — Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта

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