Москва, 26 апреля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Закон о внедрении карты «Мир» одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Закон направлен на совершенствование механизмов регулирования отношений в рамках национальной системы платежных карт (НСПК), развитие национальных платежных инструментов и их продвижение на зарубежные рынки.

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Устанавливается обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов для всех субъектов предпринимательской деятельности, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 40 млн рублей. Исключение — когда в месте проведения оплаты не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи или средствам доступа к интернету.

Устанавливаются предельные сроки исполнения кредитными организациями обязанностей по обеспечению приема национальных платежных инструментов и возможности их получения клиентами-бюджетниками, в том числе пенсионерами.

Устанавливаются сроки перехода на новые платежные карты. Бюджетники должны перейти на новые карточки с 1 июля 2017 года, пенсионеры — не позднее 1 июля 2020 года. Клиенты, получающие выплаты за счет бюджетных средств в виде денежного содержания, довольствия государственных служащих, оплаты труда и государственных стипендий — с 1 июля 2018 года.

Совфед намерен провести мониторинг реализации закона, заявил вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин. «Мы отследим в течение года ситуацию. Если не будет вариантов увеличения финансовых расходов (на обслуживания карточки) для наших граждан — тогда все получилось», — сказал он.