Москва, 26 апреля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Для долгосрочного тренда снижения рубля сложились все факторы, отмечает зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Поддержка со стороны налогового периода почти себя исчерпала, как и эйфория на рынках, вызванная выборами во Франции, а стоимость нефти марки Brent упала ниже 52 долларов», — отмечает он.

Кроме того, ударило по российской валюте и заявление президента России Владимира Путина о необходимости более слабого рубля.

«Словесные интервенции от первых лиц государства — это мощный фактор, особенно для такого волатильного рынка, как валютный», — говорит Люшин.

Уже к концу недели курс может достигнуть 57 рублей за доллар, считает он.

«А в ближайшие два месяца цена американской валюты может опуститься до 60−61 рублей», — предполагает Люшин.

Напомним, 26 апреля российский рубль начал торги с падения более, чем на 13 копеек. Цена одного доллара достигла 56,3 рублей.