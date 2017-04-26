Дамаск, 26 апреля, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Боевые столкновения между военными частями Турции и ополчением курдов в городе Африн (провинция Халеб, Сирия) начались 26 апреля, сообщает курдское агентство Firat.

U.S. Army Турецкие солдаты

Начало столкновениям положил артобстрел турецкими военными курдских позиций 25 апреля. Затем турецкая армия атаковала курдских ополченцев в деревне Фирфирке. Столкновения продолжаются до сих пор, и об итогах боев говорить преждевременно.

После этого турецкая авиация совершила налет на курдов в населенном пункте Карачох (провинция Хасеке, Сирия), а также на их позиции в северной части Ирака. В итоге в Сирии погибли 20 и ранения получили 18 ополченцев.

В Ираке жертвами турецких действий стали пять ополченцев, девять человек ранены. Кроме того, погиб мирный житель района Синджар (Ирак) и еще один получил ранение.

Уточняется, что турецкая авиация нанесла удар не по тем позициям — вместо отрядов Рабочей партии Курдистана атаке подверглись диспозиции Демократической партии Курдистана.

Эти действия Турции идут на фоне штурма занятых террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) городов Ракии и Табка, в котором курды принимают участие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля турецкий Генштаб подтвердил нанесение авиаударов по позициям курдов в Сирии и на севере Ирака. В Минобороны заявили, что эти позиции курдов — «логово сепаратисткой террористической организации и ее ответвлений».

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