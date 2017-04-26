Париж, 26 апреля, 2017, 13:47 — ИА Регнум.

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержит верх во втором туре выборов президента Франции, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Такие данные стали известны по итогам опроса, проведенного 23−25 апреля организацией OpinionWay-Orpi для ряда французских СМИ.

За оппонента Макрона лидера правой партии Франции «Национальный фронт» готовы отдать свои голоса 40% избирателей Франции. При этом популярность фаворита гонки Макрона за сутки снизилась на одну позицию.

Напомним, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» возглавили гонку за кресло президента Франции по итогам первого тура выборов, прошедших 23 апреля.