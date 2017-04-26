Новороссийск, Краснодарский край, 26 апреля, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Более 6 тыс. писем поступило со всех уголков России в штаб акции «Послание потомкам», который находится на легендарном крейсере «Кутузов» в Новороссийске. География писем обширна — Новороссийск, Краснодар, Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Брянск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 26 апреля, письма будут заложены в капсулу времени уже осенью 2017 года.

Navalmuseum.ru Крейсере «Кутузов»

Сначала со дна Черного моря у Суджукского маяка будет поднята капсула с письмами и артефактами, которые в 1967 году отправили в наше время юные новороссийцы из клуба «Шхуна ровесников». После этого в Новороссийске заложат новую капсулу с письмами наших современников в 2067 год.

Частью послания станут только лучшие и самые интересные письма, творческие работы и фотографии. Их предстоит отобрать работникам штаба.

Как уточнил руководитель организационного комитета акции, глава города Игорю Дяченко, сбор писем продолжится до 1 августа.

Что касается наполнения «Капсулы времени», эксперты сошлись во мнении, что обязательно в нее надо положить письма ветеранов Великой Отечественной войны, фильмы и книги о нашем времени, а также некоторые оцифрованные материалы, которые пока находятся в первой капсуле 1967 года.