Лос-Анджелес, США, 26 апреля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Джефф Голдблюм снимется в продолжении фильма «Мир Юрского периода», сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Парк Юрского периода». Реж. Стивен Спилберг. 1993. США Джефф Голдблюм

Актер вновь сыграет доктора Яна Малкольма, математика-всезнайку, который попал в парк в качестве консультанта по страхованию и каким-то чудом пережил как оригинальный фильм, так и продолжение.

Режиссером нового фильма про динозавров будет Хуан Антонио Байона. Продюсерами картины станут Фрэнк Маршалл, Пэт Кроули, Стивен Спилберг и Колин Треворроу. Сценарий к фильму написал режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу.

В продолжении также снимутся Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард. Премьера фильма запланирована на 22 июня 2018 года.

Последний фильм «Мир юрского периода» заработал по миру в 2015 году около $1,67 млн, таким образом по данному показателю он занял четвертое место среди всех фильмов в истории кинематографа.