Улан-Удэ, 26 апреля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. «Двадцать шестого апреля в 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона «Телемба» (Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — сообщили в Минооброны.

Mil.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31

Уточняется, что пилотам истребителя удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдном месте — на полигоне.

Известно, что жизни пилотов находятся вне опасности. Вертолет поисково-спасательной службы направлен на место ЧП.