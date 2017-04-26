Брянск, 26 апреля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Один из главных брянских памятников павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками пострадал от вандалов перед празднованием Дня Победы. Как сообщают местные жители, на Кургане Бессмертия появились надписи и рисунки.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Курган Бессмертия

Информация и фотографии появились в группе «Брянский репортер» в социальной сети. Автор привел гостей города к достопримечательности и увидел «наскальную живопись».

«Монумент, который венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды, изрисован, и залитая на него краска стекла на смотровую площадку. Надписи краснеют и чернеют на гранях звезды… А Вы говорите, память и патриотизм», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянской области произошел другой скандал, связанный с памятниками погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сентябре 2015 года в интернете появилось видео, на котором четыре девушки танцуют тверк на фоне памятника «Слава воинам 197 и 217 стрелковых дивизий Второй армии Брянского фронта, освободивших г. Почеп от немецко-фашистских захватчиков 22 сентября 1943 года». Три танцовщицы оказались несовершеннолетними.

Творчество девушек квалифицировали как «мелкое хулиганство». В итоге Почепский районный суд приговорил старшую из девушек, 21-летнюю танцовщицу, к десяти суткам административного ареста. За остальных девочек ответили родители. Примечательно, что видео появилось в годовщину назначения главы региона Александра Богомаза временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

Кроме того, в сентябре 2016 года сотрудники УМВД России по Брянской области задержали жителя региона, который приготовил картошку на Вечном огне около монумента «Скорбящая мать» в Новозыбкове.