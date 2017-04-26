Донецк, 26 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Причиной такого резкого сокращения численности населения явились война и ее последствия. Медики констатируют, что увеличилась смертность людей от инфарктов, инсультов, обострились хронические заболевания, которые часто приводят к летальному исходу. Люди продолжают гибнуть от снарядов, которые посылает на территорию ДНР украинская сторона.

Василий Перов. Старики-родители на могиле сына. 1874

Коэффициент рождаемости в ДНР очень низкий. На каждую тысячу человек приходится пять рождений в течение года. Негативное явление социологи объясняют тем фактом, что многие молодые семьи покинули территорию ДНР. Пожилые люди, оформившие пенсию на территории Украины, в основном предпочитают жить «на два дома», постоянно пересекая линию разграничения.

Считается, что сегодня на территории ДНР проживают 2 311 682 человека. Для сравнения: на территории Донецкой области, которая находится под контролем Украины, численность населения составляет 1 928 048 человек.