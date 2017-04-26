Москва, 26 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Первые переселенцы из сносимых по программе реновации пятиэтажек переедут уже осенью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Рязанского района и Кузьминок.

Kamelot Пятиэтажка

«Уже осенью первые переселения будут произведены», — сказал он, отметив, что часть домов будет переселяться в уже имеющийся жилой фонд.

При этом, по словам мэра столицы, назвать сроки реализации программы в настоящий момент невозможно.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о реновации жилья в Москве. Всего в рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка 8 тыс. домов и переселить около 1,6 млн человек.

Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Мэр Москвы внес поправки в бюджет столицы, которые предполагают потратить в 2017 году на подготовку сноса пятиэтажек 96,5 млрд рублей.