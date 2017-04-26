Таллин, 26 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, исполняется 10 лет событиям апреля 2007 года, известным как «бронзовая ночь». Оппозиционная Объединённая левая партия Эстонии (ОЛПЭ) выступила с официальным заявлением, текст которого ИА REGNUM публикует полностью:

Денис Тарасенко ИА REGNUM Цветы «Бронзовому Солдату», Таллин, 2007 год

«10 лет с переноса памятника Освободителям Таллина.

26−27 апреля 2007 года по решению правительства Эстонии во главе с премьер-министром и председателем Реформистской партии Эстонии Андрусом Ансипом, при активной поддержке других правительственных партий — Исамаалийт/РесПублика и Социал-демократической партии Эстонии — с холма Тынисмяги на Военное кладбище Таллина был перемещён памятник Освободителям Таллина и расположенные там 13 захоронений советских воинов самых разных национальностей, погибших при освобождении города и окрестностей от немецко-фашистских оккупантов и нацистских преступников.

Сделано это было в духе откровенного волюнтаризма и в грубое нарушение общепринятых международных норм, согласно которым такого рода мемориалы находятся под охраной ЮНЕСКО и какие-либо действия должны были быть согласованы с соответствующими международными организациями ООН, представителями Российской Федерации, как заинтересованной стороны, и с родственниками захороненных военнослужащих (Женевская конвенция от 12 августа 1949).

Эта чрезвычайно важная для поддержания общенационального диалога и гражданского мира тема не была обсуждена с влиятельными общественными организациями и с обществом в целом, включая её русскую и русскоязычную часть. Управляемые проправительственными силами СМИ Эстонии намеренно нагнетали атмосферу ненависти, шовинизма, русофобии, подстрекательства и оскорблений в адрес советских ветеранов войны, людей старшего поколения, переживших ужасы войны и нацистского изуверства, включая антиеврейский и антицыганский геноцид.

Более того, полицейскими силами, предварительно стянутыми в Таллин на протяжении нескольких недель, было применено грубое насилие в отношении многотысячного контингента протестующих, подвергшихся избиениям, унижениям, физическим страданиям, приравниваемыми к пыткам. Избиениям подверглось множество непричастных лиц, в том числе зарубежные туристы. Обращает на себя внимание очевидное нарушение норм гласности, когда с форменной одежды полицейских и спецназовцев были сняты бирки с фамилиями, а лица были скрыты. Впоследствии имена сотен полицейских и прочих лиц, награждённых за участие в данной операции-расправе, были, фактически, засекречены.

В ходе неизбежно возникших беспорядков был убит уроженец Эстонии, студент одного из вузов Эстонии, гражданин России Дмитрий Ганин, не имевший к событиям прямого отношения, но следствие по этому преступлению до сих пор так и не проводилось на необходимом профессиональном уровне и преступники не установлены, и не наказаны.

ОЛПЭ отмечает, что эти события десятилетней давности были намеренно спровоцированы правящими в то время либерал-радикальными политическими партиями и правительством, в первую очередь, лично премьер-министром, министрами внутренних дел (Социал-демократическая партия), обороны (Исамаалийт-РесПублика) и юстиции (Реформистская партия), а также подчинёнными им полицейскими и иными структурами.

Предварительно через парламент осенью 2006 года этими же политическими силами был продвинут соответствующий закон, призванный создать видимость правовой базы для совершения действий, вызвавших непредсказуемый общественный протест в апреле 2007 года. Тема о Скорбящем солдате и мемориале была использована тогда для нагнетания русофобских и националистических настроений в эстонской части общества в целях предвыборной борьбы в интересах этих антинародных сил, использовавших в своих неблаговидных целях патриотические и националистические призывы и лозунги.

После достижения на парламентских выборах (март 2007 года — прим. ИА REGNUM ) необходимых для формирования правительства результатов эти политические силы немедленно приступили к реализации намерений и приурочили это к концу апреля 2007 года, в преддверии Дня Победы 9 мая, с целью вызвать неконтролируемый протест и подавить его с подчёркнуто демонстративной жесткостью. Такими, с позволения сказать, методами правительственные партии решили «поставить на место» все оппозиционные силы, обрести повод для «охоты на ведьм» и преследования оппозиции, нейтрализовать активное ядро протестного движения, что и было осуществлено последовавшими во время и после т.н. «бронзовой ночи» массовыми арестами, содержанием наиболее активных протестующих в изнурительном многомесячном предварительном заключении, организацией показательных судебных процессов. Хотя эти долгие, во многом умышленно затянутые процессы, в конечном итоге, провалились под давлением международной общественности, но метод запугивания и достаточно долгой временной изоляции активистов в рамках сфабрикованных уголовных дел, достиг цели.

Политическим итогом всего этого стало окончательное разделение общества по национально-языковому признаку и русофобия обрела в Эстонии чуть ли не норму эталона политического поведения для политической верхушки. Но и это было далеко не единственным мотивом для действий правивших тогда политических сил.

Вышеизложенное, по мнению ОЛПЭ, послужило, во-первых, созданию условий по полному прекращению какого-либо конструктивного диалога и сотрудничества с Российской Федерацией, что было необходимо в конечном итоге для подготовки в перспективе решения о вводе в Эстонию регулярных вооружённых подразделений иностранных армий, главным образом, из США и Великобритании.

Во-вторых, был дан старт постепенной реализации планов по закрытию русских школ и окончательному уничтожению всей русскоязычной образовательной системы, что на сегодня стало очевидным фактом.

В-третьих, к концу того же 2007 года была запущена программа подготовки отказа от национальной валюты — эстонской кроны и для перехода финансовой системы страны на евро без необходимой девальвации кроны, что было впоследствии осуществлено в интересах, прежде всего, иностранных банков с учётом кредитной задолженности перед ними со стороны более 70% населения Эстонии. То есть правительство реформистов-Исмаалийта/Республики и социал-демократов, фактически, совершило действия, идущие в разрез базовых национальных интересов эстонского народа и всего населения Эстонии, и в интересах иностранных финансовых структур, международного олигархата. Такова для них цена сохранения власти в своих руках, цена права распоряжаться средствами налогоплательщиков, личного благополучия руководителей правящих политических сил, в том числе личного карьерного порядка в международных структурах Евросоюза.

ОЛПЭ считает необходимым обратить внимание всего народа Эстонии на антинародный курс политики правящих партий радикал-либерального толка, беззастенчиво и цинично использующих метод «разделяй и властвуй», лозунги национальной исключительности, пропаганду неравенства гражданско-правового, национально-культурного, социально-экономического, фальшивой заботы об эстонском языке и откровенной русофобии, проводят политику уничтожения русскоязычной системы образования, отказа от диалога с ближайшим соседом — Российской Федерацией и милитаризации Эстонии за счёт итак нищенствующих пенсионеров, трудящихся людей. Всё это угрожает главным национальным интересам эстонского народа и всего населения страны, всей Прибалтики на экзистенциальном уровне — перспективе существования и выживания нации, народа, как такового».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24—27 апреля исполняется 10 лет событиям «бронзовых ночей» — массовых акций протеста русской общины Эстонии против варварского переноса братского захоронения красноармейцев и памятника Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» из центра Таллина на Военное кладбище. Государство применило силу при разгоне недовольных этим решением и использовало репрессии вместо поиска устраивающего все стороны конфликта решения. «Бронзовые ночи» стали главной причиной сохраняющегося до сих пор напряжения в отношениях двух крупнейших общин страны.

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