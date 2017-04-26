Москва, 26 апреля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий уголовную ответственность за похищение невест, внесло в Госдуму заксобрание Ингушетии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

«Похищение человека с целью вступления в брак — наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок», следует из законопроекта.

Частым случаем похищения является похищение человека с целью вступления в брак, такие действия на практике подпадают под состав статьи 126 Уголовного кодекса РФ, отмечают авторы. Однако, указали парламентарии, «виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что законодатель при разработке Уголовного кодекса РФ 1996 года не включил данный состав преступления в новый уголовный закон, руководствуясь, по-видимому, фактом распространения похищений с обозначенным мотивом на ограниченной части территории Российской Федерации, а именно в республиках Северного Кавказа, отмечают депутаты. Законодателям из Ингушетии такая позиция не представляется верной.

Парламентарии также обеспокоены тем, что «потерпевшая сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами возместить ущерб от нанесенного оскорбления, а именно так расценивается похищение женщины местными обычаями». «Это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные (например, родственники похитителя или похищенной)», — отмечают депутаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года после очередного инцидента с похищением невесты инициативу сажать злоумышленников на три года в тюрьму выдвинули парламентарии Ингушетии. Спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев поручил депутатам профильного комитета Народного собрания разработать соответствующий законопроект, который будет предусматривать ответственность за похищение девушки с целью вступления в брак. По мнению спикера, такое ужесточение наказания оправдано тем, что «зачастую истории с похищением невест приводят к кровопролитию», а действующий Уголовный кодекс «не учитывает общественную опасность этого деяния».

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