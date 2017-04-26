Москва, 26 апреля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Политические амбиции и двойные стандарты по-прежнему мешают объединению усилий в борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В коммюнике недавней министерской встречи Группы семи подчеркивается исключительное значение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом», — сказал министр.

«Однако слова словами, а на практике дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Налаживанию подлинно совместных действий по-прежнему мешают политические амбиции и двойные стандарты», — отметил Лавров.

По его словам, голоса в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием России все чаще звучат в Европе. «Убеждены в необходимости формирования на пространстве от Ванкувера до Владивостока зоны равной и неделимой безопасности, как это было, в частности, зафиксировано в свое время в решениях саммитов ОБСЕ и Совета Россия — НАТО, — сказал министр.

«В Европе все чаще звучат голоса в пользу восстановления диалога в интересах эффективного решения многочисленных проблем, в пользу создания общей архитектуры безопасности с участием РФ», — добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. Главная тема форума — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века». Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств.