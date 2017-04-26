Москва, 26 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин направит замглавы Минфина Илье Трунину письмо, где осудит его предложения о налогообложении депозитов граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

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Член Совфеда Елена Афанасьева выступила с резкой критикой предложения Трунина о взимании НДФЛ с банковских депозитов граждан.

«Уж если вы идею не выносили, не родили, то подобные размышления напоминают провокацию — вдруг прокатит?» — возмущена сенатор. «Это вызывает недоверие к правительству, к банковской системе. Подтрунивать над населением неуместно», — подчеркнула Афанасьева.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала сенатора и поручила Бушмину в письменной форме проинформировать министерство о позиции, которую разделяют в Совфеде.

Ранее Минфин сообщил, что не готовит предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов. Таким образом, ведомство уточнило позицию замминистра финансов Ильи Трунина.

Минфин неоднократно выступал с подобной инициативой, отмечая, что ее введение позволит уравнять налогообложение доходов по банковским вкладам и по облигациям, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%.