Вашингтон, 26 апреля, 2017, 10:46 — ИА Регнум.

Американские ученые предложили сделать часть Марса более похожей на Землю, направив туда небольшой астероид. Об этом сообщается в материале портала Space.com.

GooKingSword Марс

Концепция Mars Terraformer Transfer предполагает создание устойчивого озера на поверхности Красной Планеты в 2036 году, ускоряя исследования Марса, расселение и коммерческое развитие.

Падение астероида, управляемого станцией Shepard приведет, по мнению разработчиков, к таянию подпочвенного льда и к образованию озера в кратере. После чего можно будет приступить к организации поселений на Марсе и изучению планеты.

«Террафикация не требует инженерной подготовки всей поверхности планеты. Город-регион является подходящим местом для проживания», — говорят авторы гипотезы, которые уже придумали название озера — «Озеро Мэтью». Такое озеро могло бы просуществовать на поверхности планеты долгое время.

«В то время как предыдущие проекты структур жилья ограничивались тысячами кубических метров, жилье по проекту MATT может масштабироваться до миллионов кубических метров — масштаб стадиона или больше. Кроме того, обработанного озерными водами участка воздействия будет достаточно для покрытия и защиты подводных куполов», — заявляют ученые.