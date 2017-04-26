Москва, 26 апреля, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Позицию России в отношении ракетного удара США по авиабазе «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия) озвучил 26 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Как заявил Лавров, действия США не способствуют борьбе с терроризмом. «Недавний ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» на территории САР, являющийся грубым нарушением международного права, актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективу формирования широкого антитеррористического фронта», — заявил он.

Напомним, ракетный удар по «Шайрату» был нанесен с американских эсминцев в ночь на 7 апреля 2017 года. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп.

Поводом для атаки на Сирию стали бездоказательные обвинения Дамаска в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия).

Москва не раз указывала на то, что Вашингтон этими действиями нарушил нормы международного права. Ряд государств официально осудил американскую агрессию.

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Вашингтон, нанеся ракетный удар, продолжает обвинять Дамаск в применении запрещенного оружия. В отношении сирийских ученых введены санкции за то, что они якобы участвовали в создании отравляющих веществ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал санкции Вашингтона безосновательными.