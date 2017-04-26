Москва, 26 апреля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Удар эсминцев США крылатыми ракетами 7 апреля по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих. Минобороны РФ принимает необходимые меры, чтобы обеспечить гарантированную защиту российских военных. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

«Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом», — отметил Шойгу.

«Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск», — сказал министр.

Напомним, в ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств.