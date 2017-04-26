Москва, 26 апреля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Совфед ратифицировал Протокол №15, который вносит изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Документ усиливает возможности в защите своего суверенитета в рамках общего правового подхода в рамках европейской Конвенции, к которой присоединилась РФ, отметил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Лукин.

Совет Федерации РФ

Преамбула конвенции дополняется положениями о том, что роль ЕСПЧ по отношению к правовым системам государств должна быть субсидиарной, то есть вспомогательной. При этом страны-участники Конвенции могут применять ее на свое усмотрение. Кроме того, согласно документу, срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с 6 до 4 месяцев. Протокол также отменяет правило о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста.

Ранее в Госдуме отмечали, что протокол не ставит под сомнение положение законодательства РФ, которое позволяет Конституционному суду принимать решения о возможности или невозможности исполнения решения Европейского суда. Граждане РФ с большей долей вероятности могут защитить свои права через решения Конституционного, Верховного суда, нежели через решения Европейского суда, уверены парламентарии.