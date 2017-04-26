Тула, 26 апреля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Шествие начнется после завершения парада Победы. Формирование колонны «Бессмертного полка» в Туле будет проходить на улице Менделеевской, шествие пройдет через площадь Ленина, по проспекту Ленина до Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.

Moypolk.ru Бессмертный полк в Туле

В колонну «Бессмертного полка» может встать любой желающий — для этого нужно 9 Мая прийти к месту шествия с фотографией или портретом своего героя (родственника), участвовавшего в Великой Отечественной войне. Организаторы советуют отсканировать и заламинировать фотографию и прикрепить ее к держателю. Если фотографии нет, достаточно написать на листе бумаги имя героя.

«Бессмертный полк» — гражданская инициатива, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году, и широко распространилась по всей России и даже за ее пределы.

В 2015 году в Туле в «Бессмертный полк» встали 120 тысяч человек, по Тульской области — около 140 тысяч человек, в 2016 году Туле численность «Бессмертного полка» составила 180 тысяч человек, по Тульской области — более 222 тысяч.