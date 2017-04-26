Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
Москва, 26 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Совфед освободил от должности главного военного прокурора Сергея Фридинского, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Совет Федерации РФ
Генерал-полковник Фридинский просит освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 гг. был заместителем генпрокурора, с 2006 года — главный военный прокурор.
Согласно Конституции, в ведении верхней палаты парламента находятся такие кадровые вопросы, как назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.