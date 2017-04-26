Киев, 26 апреля, 2017, 10:29 — ИА Регнум. На ремонте находятся 3 из 15 энергоблоков АЭС по состоянию на 26 апреля на Украине, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

Согласно сообщению, третий месяц на ремонте находится третий энергоблок Запорожской АЭС, более 20 дней продолжаются ремонтные работы на втором энергоблоке Ровенской АЭС и на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС.

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За сутки все АЭС Украины произвели 261,44 млн кВт-ч электроэнергии. На данный момент в эксплуатации находятся 12 из 15 энергоблоков.

Графики генерации электроэнергии для атомных электростанций следующие: Запорожская — 4 тыс. 485 МВт, Ровенская — 2 тыс. 405 МВт, Южно-Украинская — 1 тыс. 975 МВт, Хмельницкая — 2 тыс. 20 МВт.

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Напомним, ранее украинские СМИ сообщали об отключении еще двух энергоблоков Запорожской АЭС — второго и шестого.

Также сообщалось, что на данным момент АЭС Украины работают в усиленном режиме, производя 62% от общего объема электроэнергии, в обычном режиме АЭС производят около 52%.