Москва, 26 апреля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продолжает множить ошибки своих предшественников. Так прокомментировал 100 дней пребывания у власти Трампа глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ладно бы администрация Трампа этими заявлениями дистанцировалась от прежних ошибок прежних администраций. Так ведь нет, ошибки воспроизводятся и множатся. И больше нечего сказать про первые сто дней нового президента США», — написал Косачев в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в госдепартаменте заявили, что США обеспокоены ударами Турции по территории Сирии и Ирака, действия Турции не были одобрены коалицией и привели к жертвам. Также в госдепартаменте заявили, что все военные действия в Ираке должны уважать иракский суверенитет, при этом отметили, что США также осознают угрозу, которую для Турции представляет Рабочая партия Курдистана.

«А что — американцы учитывают угрозы, «угрожающие нам всем», когда в одностороннем плане бьют в прямом и в переносном смысле по всем несогласным с их политикой? И что, американцы уважают чей либо суверенитет, кроме собственного? Суверенитет Ирака? А почему не Сирии? Афганистана, Ливии, Югославии в прошлом?» — задает вопросы Косачев.