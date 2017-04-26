Киев, 26 апреля, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Прекращение подачи электричества в ЛНР подтверждает государственную блокаду Донбасса, заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский на пресс-конференции в Киеве, сообщает портал «ПолитНавигатор».

(сс) blickpixel ЛЭП

По его словам, действия Киева ведут к гуманитарной катастрофе в республике, что настраивает жителей ЛНР против Украины. Землянский отметил, что запрет электропередачи лишь показывает, что Украина не интересуется населением ЛНР.

Читайте также: Эксперт: Теневой рынок алкоголя на Украине составляет не менее 60%

«Это повторение крымского сценария. Если мы говорим о необходимости последующей реинтеграции территории в состав Украины, то блокадой это не делается», — считает Землянский.

Он добавил, что решение прекратить поставлять электричество на территорию республики — это продолжение блокады Донбасса, начатой с декабря 2016 года.

Читайте также: Украина рассмотрит вопрос об отключении ДНР от электроснабжения

Напомним, Украина перекрыла поставки электроэнергии в Луганскую Народную Республику 25 апреля 2017 года. Как заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик, решение было продиктовано чисто экономическими соображениями.

«Это не политическое решение», — сказал министр.