Новосибирск, 26 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области только за сутки обнаружены и потушены 55 неконтролируемых палов травы. И только за один день к ответственности за это привлечены более 50 виновных, в том числе 28 граждан, восемь юридических и 17 должностных лиц. Те, кто умышленно поджигал траву, были установлены патрульно-контрольными группами в ходе рейдов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

skeeze Лесные пожары

Больше всего возгораний за минувшие сутки произошло в Кыштовском районе, где были ликвидированы 23 термоточки. Очагов лесных пожаров не зафиксировано.

Всего в апреле установлены более 200 виновников в возникновении пала сухой растительности и небезопасного сжигания мусора.

Вопиющий случай пресечен в Ордынском районе Новосибирской области: во время субботника в непосредственной близости от техникума развели несколько костров и сжигали мусор. Старшим за уборку был назначен завхоз. В отношении него как должностного лица за нарушение правил противопожарного режима составлен административный протолок, выписан штраф на шесть тысяч рублей, — заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Александр Покидов.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства региона, в Новосибирской области, с 25 апреля объявлен пожароопасный сезон. Усилены меры защиты лесов от пожаров и ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений.