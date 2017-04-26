Екатеринбург, 26 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ИК-10 подполковника внутренней службы Андрея Проценко. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

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По версии следствия, которое проводило четвёртое следственное управление ГСУ СКР, будучи заместителем начальника колонии, обвиняемый в период с августа 2013 года по декабрь 2014 года получил от занимающегося поставками мебели для ИК предпринимателя взятку в размере 255 тысяч рублей за обеспечение его интересов.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области сообщили, что «оборотень в погонах» был изобличён в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления собственной безопасности совместно с оперативниками регионального УФСБ России.

После задержания в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также в ходе следствия арестованы принадлежащие обвиняемому два земельных участка площадью 1500 и 1600 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в конце марта 2017 года к 13,5 годам лишения свободы был приговорён бывший начальник исправительной колонии №46. Также к 13 годам лишения свободы был приговорён его заместитель. В зависимости от роли и степени участия каждого они осуждены за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью заключённого, повлекшего по неосторожности его смерть, а также за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.