Новосибирск, 26 апреля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В Новосибирске продолжаются дискуссии вокруг создания первой пешеходной улицы в городе. Пока представители различных сфер, городов и даже стран пытаются разработать рекомендации по созданию пешеходного пространства на улице Ленина, нешуточные страсти на ту же тему разворачиваются в социальных сетях.

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Кто-то считает, что улица Ленина «местечко не эстетичное» для прогулок, другие парируют, что там более 15 памятников истории и архитектуры и «не все просто знают о них». Третьи и вовсе отмечают, что в Новосибирске «нет ни одного эстетического местечка, так давайте же сделаем хотя бы одно». Кто-то критикует власти за попытку таким образом отвлечь внимание от действительно серьезных проблем и говорит о поверхностном отношении к вопросу.

Проектный аналитик, заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований и разработок НГУЭУ Сергей Смирнов считает, что при реализации идеи с позиции городских властей, необходимо учитывать, что «для пешеходной зоны нужна в принципе иная схема транспортного движения, перенос транспортных потоков и решение проблем парковок».

«Такие пешеходные зоны есть во всех мировых городах. Про Лондон, Роттердам, Париж что говорить, тут все понятно. Но вот у Челябинска, который сравним с Новосибирском по типу города и площади, есть свой Арбат. Он спланирован так, что не мешает транспортным потокам и проблем с парковой там нет. Поэтому вопрос состоит не просто в том, чтобы сделать именно улицу Ленина пешеходной, а в том, что городу нужны общественные пешеходные пространства. У Новосибирска их крайне мало, почти нет. Поэтому люди гуляют в супермаркетах», — высказал свое мнение ИА REGNUM Сергей Смирнов, отметив, что в этой связи необходимо решать вопросы, связанные с перефункционированием территорий, с переводом их в другой статус, а это проблема генерального плана, территориального планирования, проведения новых публичных слушаний и прочее.

«Поэтому вопрос и с улицей Ленина решается так тяжело, потому что это половинчатое решение. Сделав ее пешеходной зоной, но, не решив и другие вопросы (по транспортным потокам, парковкам и функционалу самой улицы), мы ничего не решаем. Мы создаем тем самым другие проблемы. Ведь не решается же вопрос по подземной парковке под площадью Ленина. Слишком дорого, хотя вполне решаемо. Здесь метро не помешает. Но мы не Париж, мы не можем как там сделать под площадью перед собором Нотр-Дам де Пари парковку. А давно пора делать парковки под землей. Город слишком плоский. Пора расти вниз и вверх», — подчеркивает эксперт.

Сергей Смирнов говорит, что всегда найдутся как сторонники идеи создания пешеходного пространства на улице Ленина, так и противники.

«Пешеходам, жителям создание такой пешеходной зоны кажется нужным делом. Но они тут же сталкиваются сами с проблемой парковки. До этой зоны еще придется добираться. Водителям, привыкшим парковаться сразу ко входу в киноцентр «Победа», такая пешеходная зона не нужна. Они вообще не гуляют. Уже отвыкли ходить пешком», — отметил Смирнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске проходят совещание, семинары и другие мероприятия, где обсуждается создание концепции благоустройства улицы Ленина. По итогам различных мероприятий должны быть разработаны рекомендации по созданию первой пешеходной улицы в Новосибирске. Идея эта обсуждается с 2013 года, но пока дальше разговоров дело не пошло. Тема только обрастает все новыми противниками и сторонниками, подробностями и деталями.