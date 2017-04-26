Архангельск, 26 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от региона Елена Вторыгина, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова и представители отраслевых профсоюзов региона обсудили особенности организации детской оздоровительной кампании 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

Напомним, что в ноябре 2016 года правительство Архангельской области подготовило проекты нормативно-правовых документов, связанных с новыми подходами к детской оздоровительной кампании 2017 года.

«Была проделана очень большая работа, связанная с совершенствованием нормативно-правовой базы, — говорит председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова, — которая удовлетворяла запросы собственников и организаторов детских лагерей, и туроператоров, и родителей. Самое главное — были сохранены те принципы, которые закладывались во время разработки проекта: безопасность детей, единая социальная гарантия в части получения частичной компенсации, вне зависимости от того, где ребенок проживает и высокое качество предоставляемых детских воспитательных программ. На данный момент мы можем предполагать, как сработает новая схема. Однако итоги будем подводить только в конце 2017 года».

Начиная с 2017 года, загородные лагеря на территории нашей области получат еще до начала смены из областного бюджета 15% от средств господдержки на подготовку лагеря к открытию. Остальные 75% лагерям перечислят после начала смены.

«Раньше путевки в детские оздоровительные лагеря распределялись в муниципалитеты по квотам под строгим контролем регионального министерства труда и социального развития, что очень затрудняло сам процесс распределения. Сейчас же функция заполнения лагерей осталась за организаторами отдыха, а квоты муниципальным образованиям и отделам соцзащиты населения выделяются в зависимости от количества детей, проживающих на территории муниципалитета, и на конкретный лагерь», — пояснила Алла Сафонова.

Изменился и порядок получения путевок. Сейчас родители, предоставив в муниципалитет все необходимые документы, получат сертификат на получение путевки. Размер стоимости сертификата с этого года для всех единый — каждый ребенок будет получать одинаковую сумму частичной компенсации. Для сравнения: раньше размер компенсации путевок в детские оздоровительные лагеря зависел от суммы, выделяемой правительством области и каждым МО. Теперь это единые суммы частичной компенсации стоимости путевки. Они зависят лишь от количества дней смены и типа лагеря. Сертификат действителен в течение 10 дней. Не успеют родители за этот срок отдать его организаторам отдыха — сертификат аннулируется. Такова новая процедура получения сертификатов.

Чтобы войти в областной Реестр детских оздоровительных лагерей для получения средств господдержки, разработана сложная схема. Ее главная цель — обеспечить все нормы и безопасность детского отдыха. Кроме того, организаторов детского отдыха обязали провести конкурс педагогических программ.

«Теперь из областного бюджета не будут выделяться субсидии муниципальным образованиям на организацию летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Их родители и опекуны будут за свой счет оплачивать частичную компенсацию путевки, — отметила Алла Сафонова. — При этом некоторые муниципалитеты получат частичную компенсацию намного выше, чем в 2016 году, а некоторые — меньше».

Так, в Архангельске в прошлом году родители оплачивали всего 658 рублей за путевку, стоимость которой 17.500 рублей — деньги выделялись из городского и областного бюджетов. А сейчас единые сертификаты — родители частично заплатят за 18 дней отдыха уже 3060 руб. В Онеге, наоборот, частичная оплата уменьшилась: родители доплачивали в 2016 году 5.564 рубля, сейчас — 4.800 руб. В Виноградовском районе — платили 7.395 руб, сейчас заплатят 4.860 рублей.

В 2016 году в загородных лагерях нашего региона отдохнуло 4,5 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Архангельская область получила на эти цели из федерального бюджета 65 млн рублей. Теперь же из областного бюджета деньги будут выделяться только на оплату лагерей дневного пребывания.

Реестр детских оздоровительных лагерей на территории нашего региона уже сформирован. В него вошло 400 лагерей и детских площадок. Если раньше родители могли оплатить путевки в любой лагерь, то сейчас только в тот, который находится в Реестре Архангельской области. На первую смену почти все путевки реализованы.

На встрече с депутатом Госдумы было отмечено, что финансирование детской оздоровительной кампании в нашем дотационном регионе является проблемным. Без федеральных денег, которые в 2016 году составили более 65 млн. рублей, региону не обойтись. Всего в прошлом году на детскую оздоровительную кампанию из областного и местных бюджетов было потрачено около 442 млн рублей. На нынешнюю кампанию планируется потратить 389 миллионов. Областной бюджет пока выделил на эти цели 10 млн рублей.

Представители отраслевых профсоюзов региона обратились к депутату Госдумы Елене Вторыгиной с рядом предложений: посодействовать о выделении нашей области не менее 65 млн рублей федеральных средств на детский отдых в этом году; инициировать разработку федерального закона о материально-технической базе детских оздоровительных лагерей; отнести детские оздоровительные лагеря к НКО, чтобы они смогли получать государственную поддержку. Одно из предложений — рассмотреть в Госдуме вопрос о снижении налоговых послаблений — так, организаторы детского лагеря «Альтаир» в Шенкурском районе платят 114 тысяч рублей земельного налога только за то, что территория Шенкурского района относится к землям космического назначения.«В Реестре лагерей Архангельской области, которые получают господдержку, всего 21 детский лагерь — это очень мало. Нужно сохранить каждый загородный детский лагерь. Организацией образовательного процесса в детских лагерях и площадках должно заниматься министерство образования. Детям нужны новые интересные программы отдыха», — отметила Елена Вторыгина.