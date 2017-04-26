Париж, 26 апреля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Информация о фактах преследований, пыток и убийств представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне должна быть проверена. О проведении специального расследования заявили депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге на прошедшей 25 апреля сессии, пишет «Deutsche Welle — Russian».

Etereuti Флаг сексуальных меньшинств

В тексте доклада члена ПАСЕ от Германии Франка Швабе ситуация на Кавказе названа «просто катастрофической». «Там происходят невероятные вещи, и трудно поверить, что это творится на территории страны-члена Совета Европы», — цитирует Швабе немецкое издание.

Британский депутат Джон Хауэлл заявил, что последние инциденты жестокого преследования и издевательств над представителями сексуальных меньшинств в Чечне «шокируют и потрясают». Депутат из Дании Могенс Йенсен подчеркнул, что пытки и преследования геев в Чечне происходят фактически при подстрекательстве местных властей и молчаливом одобрении Москвы.

Депутат из Бельгии Пит Де Бруйн считает, что само отрицание существования геев в Чечне, о котором доложил Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру Путину — «есть нарушение их прав и ведет к пыткам и казням».

По итогам сессии депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой отметили, что с момента принятия последней такой резолюции, осуждающей нарушения прав человека на Северном Кавказе, прошло уже семь лет, однако изменений к лучшему в этом направлении не произошло. «Массовые преследования, тюремные заключения, пытки и убийства представителей ЛГБТ в Чечне стали новым вызовом для Совета Европы», поэтому депутаты требуют независимого расследования.

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Также в резолюции сказано, что власти в регионах Северного Кавказа, в том числе в Чечне, Ингушетии, Дагестане, позволяют использовать, прикрываясь лозунгами о борьбе с терроризмом, незаконные методы воздействия: заключения под стражу, преследования, пытки. При этом, по мнению докладчика, в республиках продолжаются теракты, о которых не сообщают в СМИ, потому что журналистов запугивают.

Среди рекомендаций России, по данным «Deutsche Welle — Russian», депутаты ПАСЕ назвали следующие: бороться с терроризмом законными методами, прекратить безнаказанность правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав человека, и преследование представителей правозащитных организаций, уважать СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2017 года вопрос о якобы преследованиях лиц нетрадиционной ориентации в Чечне поднял глава Европарламента Антонио Таяни на пленарной сессии в Страсбурге. Отметив, что Европейский парламент решительно осуждает любую форму преследований и дискриминаций в отношении лиц в связи с их сексуальной ориентацией, расовой, религиозной и политической принадлежностью, он призвал власти Чечни прояснить ситуацию с преследованием геев в республике.

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Напомним, информация о массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне появилась в материале «Новой газеты», опубликованном 1 апреля 2017 года. В статье также говорилось о трех подтвержденных убийствах. В Чечне эту информацию опровергли, в частности, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отметил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Вопрос о задержании геев в Чечне был задан Рамзану Кадырову на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на него чеченский лидер заявил, что сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах граждан — это провокация.