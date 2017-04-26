Якутск, 26 апреля, 2017, 09:05 — ИА Регнум. По факту масштабного разлива топлива на территории аэропорта Тикси возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Wallspaper.ru Керосин

Инцидент произошел 2 января в аэропорту Тикси (входит в филиальную сеть ФКП «Аэропорты Севера») в Булунском районе Якутии. Разлив керосина произошел на территории склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Общая площадь разлива составила 1651 кв.м., аэропорту нанесен ущерб в 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».

Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства гендиректора ФКП.

К дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица — начальник аэропорта Тикси, начальник службы ГСМ и кладовщик склада ГСМ.

Надзор за ходом расследования осуществляет Якутская транспортная прокуратура.