Вашингтон, 26 апреля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Рейтинг из 11 самых продаваемых после покупки автомобилей составила компания iSeeCars из США, сообщает Autoblog.

IFCAR BMW третьей серии

Анализу подверглась база из 24 млн фактов продаж новых автомобилей, которые имели место в 2015 и 2016 году.

Первое место рейтинга заняла BMW 3, 8% автомобилей было перепродано в течение первого года. На втором месте расположилась BMW 5, показав результат в 7,1%. Третью строчку занял Mercedes C-Class, 6,1% автовладельцев решили продать его в течение первого года после покупки.

На четвертом месте оказался представитель японского автопрома, у Nissan Versa Note этот показатель равняется 4%. Замыкает ТОП5 Dodge Dart, поменять его на нечто другое в первый же год решили 3,9% покупателей.

В итоге шесть из 11 моделей заняли немецкие производители.

Генеральный директор iSeeCars.com Фонг Ли пояснил, что не стоит удивляться тому, что премиум-автомобили возглавляют список. Он считает, что это происходит потому, что их производители стимулируют своих дилеров покупать автомобили, которые используются в качестве временно выдаваемых машин. Такие автомобили дилеры продают до момента, когда им исполнится год.