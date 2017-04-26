Лондон, 26 апреля, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Саутгемптон» в матче тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 25 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:2.

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Победу лондонскому клубу принесли точные удары в исполнении Диего Косты (дубль), Эдена Азара и Гэри Кэхилла. У гостей мячи забили Ориоль Ромеу и Райан Бертран.

После тридцати трех матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 78 очков. Клуб «Саутгемптон», набравший 40 баллов после тридцати двух игр, находится на девятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 34-й тур

«Челси» (Лондон) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 4:2 (2:1).

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