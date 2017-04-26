Москва, 26 апреля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, в Москве начинает работу VI Московская конференция по международной безопасности, сообщается на сайте форума.

Mil.ru Министр обороны России на Московской конференции по международной безопасности

Главной темой Московской конференции по международной безопасности станет «Глобальная безопасность: вызовы XXI века».

Участники форума обсудят вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности, а также противоракетной обороны.

Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств, а также руководство международных организаций — ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК.

В рамках конференции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч со своими коллегами из зарубежных стран.

Справка ИА REGNUM :

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум является авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.