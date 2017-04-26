Москва, 26 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Рынок нефти сегодня, 26 апреля, утром торгуется с небольшим понижением. Баррель североморской нефти Brent торгуется по $52,5 (-0,13%), за «бочку» легкой нефти WTI дают $49,48 (-0,2%)., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Согласно вышедшим накануне данным по запасам сырья от Американского института нефти, показатель для черного золота на прошлой неделе вырос на 897 тыс. баррелей. Запасы бензина взлетели на 4,45 млн баррелей», — сказала эксперт.

«26 апреля выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США. Средний прогноз предполагает, что запасы сырой нефти сократились на 1,75 млн баррелей, а запасы бензина увеличились всего на 500 тыс. баррелей», — добавила она.

«Интересно, что минувшим вечером баррель все-таки отошел от минимумов месяца, хотя статистика вышла совсем не той, какая ожидалась рынком. Параметры запасов бензина в США сохраняют устойчивый тренд и расширяются, но реакций, подобных прошлой недели, уже нет», — пояснила Бодрова.

«По всей вероятности, участники торгов решили дождаться отчета EIA, чтобы начать реагировать на цифры, — полагает эксперт. — Сегодняшняя сессия для барреля Brent пройдет в пределах значений $51,75−52,50».