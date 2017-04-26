«Рубль поддержит спрос на ОФЗ»
Москва, 26 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Российская валюта скорректировалась после очередного ралли, но наблюдаемое движение все еще не является полноценным разворотом, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Как минимум первая половина торгового дня в 26 апреля кажется очень подвижной. Во-первых, сегодня Минфин начинает продавать «народные» ОФЗ. Технически, среди задачи ведомства нет пункта о пополнении бюджета путем реализации этих ОФЗ, но любой умеющий считать понимает, что и эта функция будет реализована тоже.
Инструмент запускается как альтернатива банковским депозитам, но по факту, за минусом инфляции и других нюансов, доходность такой инвестиции окажется минимальной. Это, впрочем, не отменяет интереса к ОФЗ на разных уровнях. Спрос на бумаги даст локальную поддержку рублю», — пояснила Бодрова.
«Во-вторых, сегодня же Минфин проводит свой стандартный аукцион по размещению ОФЗ общей суммой на 45 млрд рублей (два выпуска). Последний подобный аукцион прошел результативно, аукцион до него — с проблемами спроса. Эффективность продаж этих бондов напрямую зависит от удачно или неудачно выбранного времени для размещения. Это же объясняет наличие или отсутствие опоры для рубля», — уточнила она.
«Скорее всего, в первой половине дня рубль вернется к укреплению в паре с долларом США и окажется около 56,00. Однако позже торги парой доллар/рубль вернутся в диапазон 56,15−56,75», — полагает эксперт.
По итогам торговой сессии на Московской бирже 25 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 30 копеек (+0,57%), до 55,86 рубля, курс евро укрепился на 82 копейки (+1,11%), до 60,61 рубля.
Центральный банк России с 26 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 25 копеек до 55,84 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,79 рубля, что ниже предыдущего дня на 5 копеек.