Москва, 26 апреля, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Площадь под строительство жилья для москвичей, которые согласны переселиться из «хрущевок» в другие дома, найдена московскими властями, пишет газета «Коммерсантъ».

Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

Уточняется, что к настоящему моменту уже есть около 150 площадок, на которых строительство домов было бы возможно, причем сто из них точно пригодны для строительства.

Основная их часть — это собственность города, некоторое количество находится в федеральной собственности, остальное планируется выкупить у владельцев. Также предусмотрен вариант обмена на другие участки.

Отмечается, что большая часть этих площадок находится на востоке и юго-востоке Москвы.

Для тех москвичей, которых должны переселить из «хрущевок» к осени, будут искать уже готовые жилплощади. Предполагается, что такое жилье есть в собственности у мэрии и у застройщиков, подконтрольных городским властям. Возможен также вариант покупки жилплощади в новостройках у девелоперов.

Издание, ссылаясь на данные московских риэлторов, отмечает, что у застройщиков в тех новостройках, которые к настоящему времени уже сданы, имеются нераспроданные 200 тысяч квадратных метров. Их рыночная стоимость превышает 35 миллиардов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация ряда СМИ о том, что вместо старых «хрущевок» в столице будут построены дома с использованием деревянных конструкций, не соответствует действительности.