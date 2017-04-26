Екатеринбург, 26 апреля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Никиты Кузнецова и Михаила Бакуна, обвиняемых в незаконном приобретении, перемещении через границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Суд установил, что в мае 2016 года подсудимые отправили уведомление неустановленному лицу, проживающему в Канаде об оплате 60 тысяч рублей за более 800 грамм марихуаны. После чего им была выслана почтовая посылка, в которой содержалось указанное количество наркотического зелья. В итоге суд приговорил Никиту Кузнецова и Михаила Бакуна к девяти годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в конце марта 2017 года четверо наркоторговцев были осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы за покушение на сбыт и незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Преступную деятельность осуждённые вели с использованием сети интернет. В итоге они были отправлены в колонии строгого режима на сроки от двенадцати до семи лет.