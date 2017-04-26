Киев, 26 апреля, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Сокращение финансирования Украины США будет не таким значительным, как сообщалось в СМИ, сообщает 26 апреля пресс-служба посольства Украины в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь от США

Так в украинском посольстве прокомментировали информацию, прозвучавшую ранее в СМИ, о том, что Соединенные Штаты урежут финансирование Украине в 2018 году на 68,8%.

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Согласно сообщению, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии на $1 млрд, $300 млн из которых было выплачено в том же году.

В 2018 году, «благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины», использование кредитных гарантий для финансирования Украины не предусмотрено.

В связи с этим в посольстве Украины отметили, что в 2018 году США сократят финансовую помощь только на 30%.

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Напомним, ранее Foreign Policy опубликовало документ, в котором утверждался проект бюджета США на 2018 год. В документе финансирование многих стран, которым ранее помогало США, было значительно урезано вплоть до полного отказа от денежной поддержки.