Екатеринбург, 26 апреля, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Несмотря на нестабильность на нефтяном рынке, инвесторы уверены, что ОПЕК предпримет необходимые шаги для стабилизации ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт, руководитель дирекции финансовых рынков «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Владимир Зотов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На курс влияет множество непредсказуемых факторов, поэтому сложно с уверенностью сказать, какой будет ситуация к концу года. Да, нефть в последнее время очень нестабильна. Однако инвесторы по-прежнему верят в то, что ОПЕК предпримет какие-то дополнительные шаги, чтобы стабилизировать положение на рынке», — считает эксперт.

Он отметил, что ожидаемый курс доллара к рублю в диапазоне находится в диапазоне от 58 до 63 рублей за один доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев сделал прогноз о том, что в скором времени рубль прекратит свое укрепление и станет терять позиции. Причиной этому, по его мнению, станет снижение цен на нефть, после чего произойдёт и снижение курса рубля.