Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты;
- Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников;
- «Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»;
- Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ;
- Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов;
- Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/285