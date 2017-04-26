Вашингтон, 26 апреля, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В США 26 апреля Военно-воздушные силы страны проведут запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, составляющей основу стратегических ядерных сил страны, пишет издание Washington Examiner.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Испытания пройдут на базе Ванденберг в штате Калифорния. По данными ВВС США, запуск призван продемонстрировать ядерные возможности Вашингтона и не связан с растущим напряжением на Корейском полуострове — пуски запланировали еще год назад.

Также Командование глобальных ударов ВВС США уточнило, что обычно такие старты проводятся четыре раза в год, последний раз испытание Minuteman III было в феврале.

Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Она находится в ВВС с 1970 года. В настоящее время у США 450 МБР такого типа с 550 ядерными боеголовками.

Издание утверждает, что пуски МБР, способных долететь до Корейского полуострова, все-таки связаны с ситуацией вокруг КНДР, однако доказательств этого не приводится.

Накануне в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооружённая крылатыми ракетами «Томагавк». Она присоединилась к ударной группе ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем «Карл Винсон», которая уже находится на боевом дежурстве у берегов Корейского полуострова. Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряжённой после того, как США в начале апреля сосредоточили у побережья КНДР ударную корабельную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон», заявив о намерении предотвратить проведение Пхеньяном очередных ядерных испытаний.